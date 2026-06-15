بغرض الإستيلاء.. القبض على المتهمين بهدم سور مقبرتين بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن التضرر من قيام عدد من الأشخاص بهدم السور الخاص بمقابر بأسيوط.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالكى المقابر التى تم هدمها (مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) وبسؤالهما قررا أنه بتاريخ 7 الجارى قام مجهولين بهدم السور الخاص بالمقبرتين ملكهما الكائنتين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بقصد الإستيلاء عليهما.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (12 شخص ، يعملون بمهنة حفر المقابر) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد الإستيلاء على المقبرتين لكونهما قديمتين ظناً بعدم وجود ملاك لهما ولإعادة بيعهما مرة آخرى والتربح من ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.