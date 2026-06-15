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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على سيدتين اجنبيتين تعديتان على أخرى بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول" لتعديهما عليها ورفضهما سداد مستحقات مالية خاصة بأعمال قامت بتنفيذها لصالحهما بالقاهرة.

 بالفحص أمكن التوصل إلى القائمة على النشر (منسقة حفلات - مقيمة بمحافظة الجيزة) وبسؤالها أفادت بتضررها من سيدتين " تحملان جنسية إحدى الدول" لقيامهما بالإتفاق معها على تنفيذ "ديكورات" لحفل عيد ميلاد بمنزلهما بدائرة قسم شرطة عين شمس لمدة يومان مقابل مبلغ مالى ، وعند مطالبتهما بقيمة تلك الأعمال قاموا بسداد نصف المبلغ المتفق عليه ، وتعدوا عليها بالسب والضرب "دون حدوث إصابات".

 أمكن ضبط مُرتكبتا الواقعة (ربتى منزل) ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى القاهرة

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