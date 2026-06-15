القبض على شخص يدير إستوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، مستخدم أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً من الجهات المعنية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.







عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى التسجيل الصوتى) وبمواجهته إعترف بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالإشتراك مع مالك الإستوديو بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق الإستوديو المشار إليه.





