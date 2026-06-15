الداخلية ترد على شكوى مواطن بسبب رفض إدارة مرور ترخيص سيارات مبنى باص

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى أبدى خلاله القائم على النشر تضرر بعض مالكى سيارات "المينى باص" من إدارات المرور لرفضها تجديد تراخيصها رغم كونها حديثة عقب إستلامها من إحدى شركات وسائل النقل بشكل تعسفى .

و بالفحص تبين مخالفة بعض السيارات للمواصفات الفنية لوجود تباين بين الأبعاد والأطوال للمركبة عن الواردة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وضرورة التوجه للشركة المصنعة لإجراء التعديلات اللازمة ، وتم التواصل مع الشاكى وإحاطته بموقف السيارات ليتسنى إستكمال إجراءات التراخيص، وأبدى تفهمه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.