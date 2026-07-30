لجنة القيد بنقابة الصحفيين تحدد موعد مقابلات المتقدمين للنقل إلى جدول المشتغلين



أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين عقد جلسة لمقابلة الزملاء المتقدمين للنقل إلى جدول المشتغلين، ممن استكملوا المدة القانونية وتقدموا بأوراقهم خلال الفترة التي سبق أن حددتها اللجنة.

وأوضحت اللجنة- في بيان للنقابة، اليوم الخميس- أن المقابلات ستُعقد يوم الخميس الموافق 13 أغسطس المقبل ، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك في إطار استكمال إجراءات النقل إلى جدول المشتغلين.

وكانت لجنة القيد قد فتحت باب تلقي طلبات النقل إلى جدول المشتغلين خلال الفترة من السبت 18 يوليو وحتى السبت 25 يوليو الجاري ، ودعت الزملاء المستوفين للشروط إلى التقدم بالمستندات المطلوبة، والتي شملت خطابًا حديثًا معتمدًا من الجريدة، وبرنت تأمينات حديثًا، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وكارنيه النقابة.

وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للمقابلات، لاستكمال إجراءات القيد وفقًا للقواعد المنظمة لأعمال لجنة القيد بالنقابة.