جوتيريش يطالب باستجابة عالمية موحدة ضد الاتجار بالبشر

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، باستجابة عالمية موجة ضد الاتجار بالبشر.

وقال في رسالته إنه "في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، نسلط الضوء على أسرع أشكال الاتجار بالبشر نموا: الاحتيال عبر الإنترنت قسرا".

وأضاف أنه "في جميع أنحاء العالم، يتم استدراج الأشخاص بوعود كاذبة للحصول على عمل لائق- ليجدوا أنفسهم محاصرين من قبل شبكات إجرامية ومكرهين على تنفيذ عمليات احتيال على الآخرين".

وتابع: "تقتطع عمليات الاحتيال أموال ملايين الأشخاص، مما يولد أرباحا غير مشروعية هائلة للجريمة المنظمة عابرة الحدود الوطنية. وتساعد التقنيات الحديثة القوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، المحتالين على الانتشار بسرعة مثيرة للقلق".

وأكد أن "هذا التهديد المتزايد يتطلب استجابة عالمية موحدة – تجمع بين أجهزة الاستخبارات، وإنفاذ القانون، والمنظمين الماليين لتتبع الشبكات وحرمان الجناة من أموالهم".

وأشار إلى أنه "في عام 2024، اعتمدت الدول الأعضاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وهي اتفاقية بارزة لتعزيز التعاون عبر الحدود. وإنني أدعو الحكومات في كل مكان إلى المصادقة على الاتفاقية، ومواجهة الفساد الذي يمكن المجرمين، وضمان قيام شركات التكنولوجيا بكبح الانتهاكات على منصاتها. وفي الوقت نفسه، يجب علينا دعم الناجين من مراكز الاحتيال للتعافي وإعادة بناء حياتهم".