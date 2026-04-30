أحمد ناجي يرد على المشككين : فوقوا .. الأهلي لا ينهار

دافع أحمد ناجي مدرب حراس الاهلي السابق عن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بعد الهجمة الشرسة التى يتعرض لها النادي عقب الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ناجي عبر حسابه على فيسبوك: "اللى جاب توروب هو اللى جاب موسيمانى وهو اللى جاب فايلر وهو اللى جاب كولر حد فاهم حاجه كفايه الإنسياق ورا ناس عاوزه تهد الكيان ودا من رابع المستحيلات الأهلى غير قابل للهدم فوقوا".

وتأتي تصريحات ناجي في ظل حالة الجدل التي يشهدها الشارع الرياضي بعد الخسارة، حيث شدد على ثقته في استقرار النادي وقدرته على تجاوز الأزمات، مؤكدًا أن الأهلي سيظل كيانًا قويًا رغم أي انتكاسات.

مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة مساء غدٍ الجمعة الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب.

وتُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

اشتعال المنافسة على لقب الدوري

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، خاصة عقب تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي، وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

يواصل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من قوة المنافسة في الجولات المقبلة.