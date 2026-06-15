حبس هاني شكري 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي والإساءة إليهم

قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار مصطفى البديوي، اليوم الاثنين، بمعاقبة هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف جماهير النادي الأهلي والإساءة إليهم بألفاظ اعتبرتها المحكمة ماسّة بالشرف والاعتبار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو 2025، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله هاني شكري أثناء خروجه من إحدى مناسبات العزاء، وهو يوجه عبارات مسيئة لجماهير الأهلي خلال حديثه مع أحد الحضور، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل والغضب بين جماهير النادي.

وعلى إثر الواقعة، كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث نظرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم الواقعة، وقررت إيقاف هاني شكري لمدة ثلاثة أشهر، ومنعه من دخول الملاعب خلال فترة العقوبة، إلى جانب تغريمه 50 ألف جنيه، معتبرة ما صدر عنه تجاوزًا للروح الرياضية وإساءة لجماهير الأهلي.

كما تقدم النادي الأهلي ببلاغ إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في الواقعة، واستمعت إلى أقوال المتهم، والذي أقر بصحة ما ورد في مقطع الفيديو، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد الإساءة إلى النادي الأهلي أو جماهيره. وقررت نيابة قصر النيل في وقت سابق إخلاء سبيله بكفالة مالية، قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وبعد نظر الدعوى، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لمدة 6 أشهر، مع الكفالة والغرامة المالية