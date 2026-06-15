وزير الداخلية يهنئ قيادات الدولة بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للمستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1448 هـ.

جاء بها:-

بمناسبة الإحتفال بقرب حلول العام الهجرى الجديد 1448 هـ .. يسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس النواب المُوقر.. بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلت قدرته .. أن يكلل مسيرة مؤسساتنا التشريعية العريقة بالتوفيق والسداد .

فى إحتفالنا بعام هجرى جديد .. نستحضر ما تجسده الهجرة النبوية الشريفة .. من معانى الثبات على المبادئ وقيم التضحية والتكامل والإيثار.. تلك الأسس التى تُمثل نبراساً يهدى مسيرة العمل الوطنى ودافعاً متجدداً لمواصلة العطاء والبذل .. نحو تحقيق الأهداف وتطلعات الشعب المصرى العظيم .

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير ،،



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ..

جاء بها:-



يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1448 هـ .. أن أتقدم لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس الشيوخ المُوقر بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

يُجسد إحتفالنا بعام هجرى جديد .. معانى الإعتزاز بملحمة الهجرة الخالدة .. التى قدمت أعظم دروس التحول من التحدى إلى التمكين .. لترسيخ دعائم دولة أرست مبادئ الحق والعدل .. وفى هذه المناسبة المباركة .. نتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء .. أن يعيدها على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.





وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،،





كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.



جاء بها:

يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1448 هـ .. أن نُعرب لســيادتكـم عن أصــدق التهانـى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد.

تُجسد الهجرة النبوية عبر العصور رصيداً معنوياً متجدداً لأسباب نهضة الأمم .. وتُمثل قيمها الراسخة من الصبر والتخطيط والعمل الدؤوب .. حافزاً لمواصلة الإنجاز وتحقيق الرؤى والأهداف ..التى تصبو لها الدولة المصرية فى كافة المجالات .. حفظ الله مصرنا الغالية وجعل هذا العام بفضله .. عام خير وبركة على بلادنا ..وعلى الأمتين العربية والإسلامية .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،،



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر..



جاء بها:-



يطيب لى وهيئة الشــرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1448 هـ .. أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى .

لم تكن الهجرة النبوية المشرفة مجرد إنتقال من مكان

إلى آخر .. بل وستظل نموذجاً لتأسيس دولة منهجها العدل وقوامها العلم وأساسها الأمن .. وستبقى دروسها نبراساً تستلهم منه المؤسسات الوطنية .. دافعاً لبناء العقول وتحصينها .. وصون الأوطان ومقدراتها .. أدام المولى على مصرنا بفضله نعمة الأمن والإستقرار.. يواصل أزهرنا الشريف دوره العظيم كمنارة تهدى القاصدين سواء السبيل .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وكل عـــام وفضيلتكم بخـــــير،،



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أشرف سالم زاهر- القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

جاء بها:-



يطيب لى وهيئة الشرطة.. بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1448 هـ .. أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.





ونحن فى ظلال تلك الذكرى العطرة .. بما تحمله من قيم التضحية والفداء والتكاتف والإيثار .. نؤكد على إعتزازنا بعمق روابط التكامل بين جناحى الأمن بالأمة المصرية .. وما يجمعهما من وحدة الهدف والرسالة المقدسة .. فى حماية الوطن والحفاظ على أمنه القومى .. بما يُعزز القدرة على توطيد دعائم الدولة .. فى مواجهة التحديات ودفع مسيرة التنمية والبناء.

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير ،،



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أحمـد فتحى خليفــــــة- رئيس أركان حرب القوات المسلحة..





جاء بها:-



يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة .. بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1448 هـــ .. أن نُـعرب لســــيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. عن أصــدق التهانـــى وأسمــــى الأمانــــــى .

تؤكد دروس الهجرة النبوية الخالدة .. أهمية الدفاع عن الأمة وأمنها لترسيخ دعائم الدولة .. وهو ما تجسده المرحلة الدقيقة التى يمر بها عالمنا اليوم .. حيث تتصارع التيارات وتتعدد التحديات .. لتبقى هيبة الدولة وقوتها سلاحاً فى مواجهة المعتدين .. لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار .. لمسيرة الشعب المصرى العظيم .





وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،،



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور أســامة الأزهرى، وزير الأوقاف..





جاء بها:-



يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1448هــ .. أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

ونحن نستقبل عاماً هجرياً جديداً .. ونستحضر الدروس والقيم المستوحاة من مسيرة صاحب هذه الذكرى المباركة.. المصطفى صلى الله عليه وسلم ..نتوجه للمولى عز وجل .. أن يعيده على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .. وأن يوفقكم فى أداء رسالتكم لنشر صحيح الدين .. وترسيخ الوسطية والإعتدال .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكل عـــام وفضيلتكم بخـــــير،،







كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة للدكتور نظــير عيــاد، مفتى جمهورية مصر العربية.

جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشــرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1448 هــــ .. أن نُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى .

ونحن نستقبل عاماً هجرياً جديداً نتوجه للمولى العزيز القدير بخالص الدعاء .. أن يبارك جهودكم المستنيرة .. فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة .. التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً .. وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا .. وأمتنا العربية والإسلامية .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكل عـــام وفضيلتكم بخـــــير،،





كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية.

جاء بها:-

يسرنى مع قرب حلول العام الهجرى الجديد 1448 هـ.. أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.





تُعبر ذكرى الهجرة النبوية الشريفة .. عن لحظة إيمانية وحضارية فارقة .. تحمل فى طياتها أعمق معانى التحول إلى القوة والوحدة .. وترمزُ إلى دروس خالدة فى التضحية والفداء من أجل بناء الدولة وتدعيم أركانها .. وإننى لعلى يقين فى يقظتكم الدائمة وتفانيكم المتواصل .. فى أداء مهامكم المقدسة .. وعزمكم الذى لا يلين فى تقديم الغالى والنفيس .. فى سبيل الوفاء بمتطلبات المرحلة الراهنة .. وترسيخ ركائز الأمن والإستقرار فى ربوع الوطن .. وردع كل من تسول له نفسه .. العبث بمقدرات الشعب المصرى العظيم .





