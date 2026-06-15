بسبب أولوية المرور .. مشاجرة بالعصا والأسلحة البيضاء بدار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية والتراشق بالحجارة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 13 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (5 أشخاص وسيدة) طرف ثان: (6 أشخاص) "جميعهم مقيمين بنطاق محافظة القاهرة"، لخلافات بين إثنين من الطرفين على أولوية المرور بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، إستعانوا خلالها بمعارفهم وتعدوا على بعضهم بالضرب بإستخدام عصى خشبية وحديدية وأسلحة بيضاء والتراشق بالحجارة بأسلوب بلطجة مما أسفر عن تحطيم محتويات أحد المقاهى وترويع المارة بالطريق العام.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى التعدى) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.



