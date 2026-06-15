النيابة تعاين مكان مصرع 6 أشخاص عقب سقوط سيارة في ترعة المريوطية

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في مصرع ٦ أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية بدائرة مركز البدرشين، مساء أمس الأحد.

وانتقل فريق من النيابة إلى مسرح الحادث لإجراء معاينة والوقوف على ملابساته وأسباب وقوعه.

قررت النيابة العامة انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين الضحايا وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلفت أجهزة المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث، والاستعلام عن الحالة الفنية للسيارة، وسماع أقوال شهود العيان، وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.

وتوصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى هوية ضحايا الحادث، حيث تبين أنهم يقيمون بقرية الحي في مركز الصف، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى البدرشين تحت تصرف جهات التحقيق.



ونجح رجال الإنقاذ النهري في انتشال جثث ٦ أشخاص من ضحايا الحادث، وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بين قريتي أبو صير والعزيزية بالبدرشين، بالقرب من موقع حادث مشابه شهد قبل أيام انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر حينها عن مصرع أفراد أسرة كاملة.