إرتكب 3 جرائم.. سقوط لص السيارات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بإرتكاب (3 ) وقائع سرقة سيارات بنطاق محافظة القاهرة، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها لدى عميليه سيئا النية (مقيمان بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة) "أمكن ضبطهما".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





