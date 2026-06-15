للإستيلاء على أموالهم.. القبض على 3 نصابين أوهموا مواطنين بأنهم موظفي خدمة عملاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وتحديث بياناتهم البنكية وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" 21 شريحة خطوط هواتف محمولة مختلفة) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم عدد (9) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .





