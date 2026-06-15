قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 4 ألاف لتر سولار بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 4 آلاف لتر مواد بترولية "سولار" محملة على سيارتين "نصف نقل" تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظة أسوان.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام (3 أشخاص) بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول ، تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم .. وضبط بحوزتهم (سيارتين نصف نقل) محمل عليهما (أكثر من 4 آلاف لتر مواد بترولية "سولار").. وبمواجهتهم إعترفوا بتجميع المواد البترولية من عدة محطات وقود على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





