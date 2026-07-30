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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة بني سويف يفتتح وحدة علاج السموم بمستشفى الواسطى المركزي

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

افتتح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف، وحدة علاج السموم بمستشفى الواسطى المركزي، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لدعم المستشفيات الحكومية بالتخصصات الطبية الحيوية، وتعزيز مستوى الخدمات الصحية التي تلبي احتياجات المواطنين، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي.

شهد الافتتاح حضور الدكتور محمد قريبه وكيل مديرية الصحة، والدكتورة حنان حسين مدير إدارة العلاجي، والدكتور ياسر خيري مدير إدارة الطوارئ، والدكتورة رانيا سيد مسؤول السموم بالمديرية، والدكتورة هبة حسن مدير مستشفى الواسطى المركزي.

وعقب الافتتاح، تفقد وكيل الوزارة مكونات الوحدة، التي تُعد أول وحدة متخصصة لعلاج السموم على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن افتتاحها يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي ببني سويف، ويأتي في إطار خطة مديرية الصحة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية، بما يسهم في سرعة التعامل مع حالات التسمم المختلفة وفق أحدث المعايير الطبية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى خارج المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الوحدة تم تجهيزها بأحدث الإمكانات اللازمة لاستقبال وتشخيص وعلاج حالات التسمم الحادة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وسريعة للمواطنين، مشيدًا بجهود جميع فرق العمل التي ساهمت في تنفيذ هذا الإنجاز، وموجهًا خالص الشكر والتقدير إلى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، على دعمه المتواصل لخطة وزارة الصحة والسكان، وحرصه على توفير مختلف أوجه الدعم للقطاع الصحي بالمحافظة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة حسن، مدير مستشفى الواسطى المركزي، أن افتتاح وحدة علاج السموم يأتي ضمن خطة المستشفى للتطوير المستمر ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مركز الواسطى ومحافظة بني سويف، بما يحقق سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، ويعزز جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

وأضافت أن إنشاء الوحدة يمثل نقلة نوعية في الخدمات العلاجية بالمستشفى، حيث يوفر خدمة متخصصة كانت تتطلب في السابق تحويل المرضى إلى خارج المحافظة، الأمر الذي يسهم في سرعة التدخل الطبي ورفع معدلات الأمان للمرضى، مؤكدة أن إدارة المستشفى تواصل العمل على تطوير الخدمات الطبية والتوسع في التخصصات الدقيقة بما يلبي احتياجات المواطنين.

ووجهت الدكتورة هبة حسن الشكر إلى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، لدعمه المستمر للقطاع الصحي وحرصه على تذليل أي معوقات أمام تطوير المنظومة الصحية، كما أعربت عن تقديرها للدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف، لمتابعته المستمرة ودعمه الفني والإداري الذي أسهم في خروج الوحدة إلى النور وفق أعلى المعايير الطبية.

صحة بني سويف مستشفي الواسطي بني سويف

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