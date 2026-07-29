محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للبت في تقنين أراضي أملاك الدولة

ترأس محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز،اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور "بلال حبش" نائب المحافظ ، و كامل علي غطاس السكرتير العام،المستشار مصطفى صادق مفوض الدولة ، أحمد دسوقي مدير رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير الأملاك، سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة، ورؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بالديوان العام .

وخلال الاجتماع تم استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وعرض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب "على حدة"،بجانب الإشارة إلى مُستجدات الموقف التعاقدي، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

