سمسطا تتصدر أعداد المنتفعات.. صحة بني سويف تعلن حصاد تنظيم الأسرة خلال يونيو

أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف، بالجهود التي تبذلها فرق تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن النتائج المحققة تعكس كفاءة الفرق الطبية وحرصها على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية، بما يسهم في تلبية احتياجات السيدات ورفع معدلات الاستفادة من الوسائل الآمنة والفعالة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استعراض التقرير الذي أعدته الدكتورة شيماء إمام، مدير إدارة تنمية الأسرة بمديرية الصحة، بشأن مؤشرات الأداء الشهرية لإدارة تنظيم الأسرة، والخاصة بنسبة المحقق من المستهدف لصرف وسائل تنظيم الأسرة بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة خلال شهر يونيو 2026.

وأظهر التقرير تحقيق المحافظة نتائج متميزة في إجمالي أعداد المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة، بمعدلات تجاوزت المستهدف في جميع الإدارات الصحية السبع: بني سويف، الفشن، الواسطى، إهناسيا، ببا، سمسطا، وناصر. وتصدرت إدارة سمسطا الصحية القائمة بنسبة إنجاز بلغت 132.6%، تلتها إدارة ناصر بنسبة 128.3%، ثم إهناسيا بنسبة 123.7%، وجاءت إدارة بني سويف في المركز الرابع بنسبة 121.5%، بينما سجلت إدارات الفشن 118.2%، والواسطى 110.1%، وببا 109.5%، لتتجاوز جميعها نسبة 100% من المستهدف.

وكشف التقرير، بحسب نوع الوسيلة المستخدمة، عن إقبال ملحوظ من السيدات على الكبسولات تحت الجلد واللولب الهرموني، حيث حققت الكبسولات نسب إنجاز قياسية تجاوزت المستهدف في جميع الإدارات، وتصدرت سمسطا بنسبة 234.7%، تلتها الواسطى بنسبة 215.9%، ثم ناصر بنسبة 211%. كما شهد اللولب الهرموني إقبالًا استثنائيًا، خاصة في إدارة بني سويف التي حققت أعلى نسبة إنجاز بلغت 393.1%، تلتها إدارة الواسطى بنسبة 217.1%.

وأشار التقرير إلى استمرار الإقبال على اللولب النحاسي بنسب متوازنة، مع تحقيق تغطية كاملة للمستهدف في معظم الإدارات، حيث سجلت إدارة بني سويف أعلى نسبة بلغت 136.1%. وفيما يتعلق بحبوب تنظيم الأسرة، حققت إدارة الفشن أعلى نسبة صرف للحبوب المركبة بواقع 144.8% .

وفي وسائل الحقن، حققت إدارة الفشن أعلى نسبة صرف للحقن أحادية الهرمون بلغت 107.9%.

كما حققت إدارة بني سويف أعلى معدل صرف للواقي الذكري بنسبة 169.8% .

أما الأقراص الموضعية، فقد سجلت نسبة تغطية بلغت 0% في معظم الإدارات الصحية خلال شهر يونيو، باستثناء إدارة ناصر التي سجلت 14.7%، بما يشير إلى تراجع الاعتماد على هذه الوسيلة مقابل التوسع في استخدام وسائل أكثر فاعلية.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوفير مختلف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان أو بأسعار رمزية، بما يسهم في تلبية احتياجات السيدات والحد من الزيادة السكانية، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف.