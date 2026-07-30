مياه بني سويف: ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر وقرية الميمون «الواسطى».. السبت القادم

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر (فرع ناصر) وقرية الميمون (الواسطى) وذلك يوم السبت الموافق 2026/8/1 من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 2 صباحا لمدة 9 ساعات ويوم الاحد الموافق 2026/8/2 من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 2 صباحا لمدة 9 ساعات نظرا لوجود اعمال تطهير ببيارة المياه العكرة بمحطة مياه اشمنت (فرع ناصر).

وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.