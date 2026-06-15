القبض على المتهم بالتعدي على صاحب محل في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على مالك محل تجارى بالضرب وإحداث إصابته وتلفيات بالمحل بالجيزة.

و بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (صاحب محل هواتف محمولة – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 26 مايو الماضى قام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالسب وإشهار سلاح أبيض بسبب خلاف على إسترجاع بضاعة مباعة له .

تم تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو فى حينه (مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





