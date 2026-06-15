الهجرة النبوية تجسد معانى التضحية.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1448 هـ.

وجاء نص البرقية كما يلي:

بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1448 هــ .. يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد .. راجين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على الشعب المصرى العظيم .. وعلى سائر شعوب الأمة العربية والإسلامية .

تُجسد الهجرة النبوية الشريفة معانى التضحية والصبر والعطاء وتعكس قيم الإخلاص فى العمل والحفاظ على تماسك الوطن مهما بلغت التحديات .. ومواصلة البذل من أجل رفعة الأمة وصون مقدراتها.

وتشهد السنوات الماضية على صلابة الإرادة المصرية وثباتها .. فى تعزيز أركان الدولة .. وسعيها لتحقيق نهضة تنموية غير مسبوقة .. تُسهم فى ترسيخ مكانة البلاد إقليمياً ودولياً .. مستلهمة من تاريخها العريق قوة العزيمة .. ومن حاضرها قدرة أبنائها على الصمود وصناعة المستقبل .

وكل عام وسيادتكم بخير".