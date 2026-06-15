ازاي تفرق بين عصير القصب السليم والمغشوش.. مفاجأة للمواطنين

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة، ما نشر بخصوص عصير القصب المغشوش، وما نشر بخصوص مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، وتأثيرها على صحة المواطنين، وكيفية معرفة المواطنين أن هذا العصير مغشوش أم سليم.

وأكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تعتبر مكونًا رئيسيًا في بعض الأدوية والأقراص الدوائية، لكن بنسب ضئيلة جدًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدامها في الأغذية بشكل نهائي، بينما لا تزال تُستخدم في بعض الأدوية الملونة.

عصير القصب

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تساعد في الحفاظ على شكل القرص الدوائي وحمايته، خاصة إذا كانت المادة الفعالة تتأثر بالضوء.

عصير القصب

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تسمح باستخدامها بنسب محددة لا تتجاوز 1% في بعض التطبيقات، مؤكدًا أن استخدامها في عصير القصب قد يسبب مشكلات صحية، خاصة أن من يلجأون إلى إضافتها لا يلتزمون عادةً بنسب أو ضوابط محددة.

الرغوة الطبيعية لعصير القصب

وأشار إلى أن من العلامات التي قد تساعد المستهلك على اكتشاف غش عصير القصب؛ أن يكون العصير خاليًا من الرغوة الطبيعية، أو أن يحتفظ بلونه لفترة طويلة بصورة غير معتادة.

وتابع أن ابتلاع كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم قد يتسبب في بعض المشكلات بالمعدة والجهاز الهضمي، وقد يتسبب في سرطان، لأنه يدخل في الخلايا، مؤكدًا وجود مواد بديلة أكثر أمانًا يمكن استخدامها في الصناعات الغذائية، وهذه المادة متوافرة لدى بعض محال بيع المواد الخام.

من جانبه وجه أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، الشكر إلى جميع الجهات الرقابية، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، لما تقوم به من جهود للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من الغش.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تُستخدم في الدهانات، ودخلت في الصناعات الغذائية منذ عام 1966 في أمريكا، ولكن استخدامها يكون بنسب محددة.

ولفت إلى أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تُستخدم في بعض الأغذية ذات اللون الأبيض، وقد تُستخدم في منتجات الألبان والحلاوة وعصير القصب.

وأوضح أن استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم غير مُرخَّص بها بشكل عشوائي في مصر، وأن هذه المادة، عند إضافتها إلى عصير القصب، تجعله أبيض اللون ولا يتغير لونه.

وتابع أن العصير الذي يتغير لونه يكون سليمًا، أما إذا أُضيفت إليه كمية من هذه المادة فإنه يصبح أبيض اللون ولا يتغير لونه.

وأشار إلى أن سعر الكيلوجرام من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم منخفض جدًا، إذ يبلغ نحو 140 جنيهًا، وهي متوافرة لأنها تستخدم في الدهانات ومستحضرات التجميل.