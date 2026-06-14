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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف: ضبط 18 كجم من ثاني أكسيد التيتانيوم داخل محلات لعصير قصب

تموين بني سويف
تموين بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سوبف، حملة موسعة،ضمن توجيهات الوزارة بتكثيف الحملات الرقابية على منشآت تصنيع وتداول وبيع العصائر، خاصة محلات ومنافذ بيع عصير القصب،والتحقق من مصادر المواد والمكونات المُستخدمة في عمليات التصنيع والتجهيز وسحب العينات من تلك العصائر، وكذلك محلات بيع اللحوم والمُجمدات

حيث قامت أجهزة وإدارات المديرية بتوجيه عدد من الحملات المشتركة بالتعاون مع الجهات الشريكة وذات الصلة من هيئة سلامة الغذاء والصحة والبيئة والطب البيطري، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات صحية، والتحفظ على كميات من اللحوم منتهية الصلاحية

وتم ضبط 360 كجم من اللحوم والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و3 محاضر لمحلات عصير قصب، وضبط 18كجم تقريباً من مركب ثاني أُكسيد التيتانيوم، وتم سحب 3 عينات من محلات القصب بمعرفة هيئة سلامة الغذاء لإرسالها للمعامل المختصة لتحليلها، بجانب تحرير 16 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، 9 لعدم الإعلان عن الأسعار

جاء ذلك ضمن التقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،لعرضه على اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف

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