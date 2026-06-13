اجتماع بمحافظة بني سويف لمتابعة إجراءات الاستفادة من قطعة أرض بإهناسيا

عقد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،اليوم، اجتماعًا لمناقشة موقف استغلال قطعة أرض باهناسيا، ودراسة أفضل السبل للاستفادة منها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بشأن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وتعزيز فرص الاستثمار بالمحافظة.

استكمل الاجتماع مناقشة الجوانب الفنية والقانونية والإدارية الخاصة بالمشروع المقترح،ومراجعة الموقف الحالي لقطعة الأرض وآليات طرحها واستغلالها بالشكل الأمثل،بما يتوافق مع الضوابط المنظمة ويحقق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة ،واتخاذ الخطوات التنفيذية المطلوبة.

حضر الاجتماع:محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية بالمحافظة،أحمد توفيق رئيس مركز إهناسيا ،محمد عبد اللطيف مدير الإدارة الاستراتيجية، عمرو محمود مدير الأملاك،رامي رجب مدير التخطيط العمراني،لمياء العربي مدير المجالس واللجان،وبعض التنفيذيين المعنيين بإدارات الديوان العام والوحدات المحلية لمركز اهناسيا.