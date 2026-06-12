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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: استمرار أعمال المتابعة والتقييم الدوري للمنشآت الصحية

صحة بني سويف
صحة بني سويف

وجه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف بالمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتحت إشراف د.دينا عبد الباسط مدير إدارة متابعة المديريات وبحضور د.هدى رجب مدير المستشفى، تم تنفيذ مرور ميداني على مستشفى رمد بني سويف لمتابعة انتظام العمل وتقييم مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.


استهدف المرور متابعة سير العمل بالعيادات التخصصية وأقسام المستشفى المختلفة، والتأكد من انتظام تقديم خدمات الرمد والأسنان، ومتابعة معدلات التردد على العيادات، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، ومدى الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى والتعليمات المنظمة للعمل.
 

كما شمل المرور متابعة أعمال الكشف الطبي وصرف العلاج للمرضى، والتأكد من انتظام العمل بغرف الإجراءات والأقسام الفنية، ومراجعة السجلات والتقارير الخاصة بالعمل، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة، ورصد أية ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.


يأتي هذا المرور في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية ببني سويف على دعم المستشفيات التخصصية ورفع كفاءة الأداء بها، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة للمترددين وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.


قام بالمرور: د/ عصام محمد أحمد – مسؤول المتابعة بمستشفى رمد بني سويف.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية ببني سويف استمرار أعمال المتابعة والتقييم الدوري للمنشآت الصحية، بما يسهم في تطوير الخدمات الطبية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين

بني سويف رمد بني سويف صحة بني سويف

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