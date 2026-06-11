سكرتير عام بني سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

واصل كامل علي غطاس السكرتير العام متابعته المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وفي إطار الدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة.

تابع السكرتير الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ على الطبيعة لكل مشروع مدرج بالخطة، ومراجعة معدلات الإنجاز ونسب الصرف، كما تم مناقشة أية معوقات أو ملاحظات قد تؤثر على سير العمل،والتأكيد على سرعة التنسيق بين الجهات المعنية لدفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها.

حضر الاجتماع كل من محمد عبداللطيف مدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، محمد بكري رئيس مدينة بني سويف،ناصر فراج مدير الطرق والنقل، ومسؤولو التخطيط والمشروعات، ومنطقة التعمير، ومديرية الطرق والنقل، وإدارة التعاقدات الحكومية، وإدارة العقود بالديوان العام،