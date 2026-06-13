بني سويف.. محاضر والتحفظ على سلع ومنتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

نفذت مديرية التموين بمحافظة بني سويف والإدارات التابعة لها عددًا من الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية والمنشآت التجارية، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، وبإشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

وأسفرت حملات إدارة التجارة الداخلية بنطاق مركز بني سويف عن تحرير 14 محضر سحب عينات من الأسواق للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تحرير 5 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، و2 مخالفة عدم حمل شهادة صحية لمتداولي الأغذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نفذت إدارة تموين مركز بني سويف حملات على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير محضر و13 تقرير مخالفة، تضمنت ضبط تجميع 5 أجولة دقيق بلدي زنة 50 كجم بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، وشملت المخالفات أيضًا إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين والمعجن، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخابز.

وفي إطار الحملات الرقابية على المخابز والمحلات التجارية، تم تحرير 61 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية، ولحوم مفرومة مجهولة المصدر، ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مخالفات نقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات وعدم الالتزام بالاشتراطات التموينية.

كما أسفرت حملة لإدارة حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة تموين شرق النيل عن تحرير 7 محاضر، شملت ضبط مخزن به 1000 كرتونة سناكس بدون فواتير بإجمالي 10 آلاف عبوة، بالإضافة إلى مخالفات عدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي حملة أخرى على الأسواق والمحلات التجارية بدائرة المركز، تم تحرير 12 محضرًا متنوعًا، تضمنت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وغلق مستودعات أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، وغلق أنشطة تموينية بالمخالفة.