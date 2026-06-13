“بالانفوجراف” تعليم بني سويف يُعلن بدء تلقي اعتذارات المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف،فتح باب التقدم للاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026،اعتبارًا من غدٍ الأحد 14 يونيو 2026، ولمدة 3 أيام،حتى الثلاثاء 16 من نفس الشهر، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تنفذها المديرية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، وحرصًا على تنظيم أعمال الامتحانات وفق الضوابط والتعليمات المنظمة الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور محمود الفولي، وكيل الوزارة ، أنه تم تخصيص مقرين لتلقي طلبات الاعتذار، تيسيرًا على المعلمين والإداريين المكلفين بأعمال الامتحانات، حيث تم تحديد مدرسة الناصر الابتدائية بشارع الجمهورية بمدينة بني سويف مقرًا لاستقبال طلبات العاملين بإدارات تعليم (بني سويف والواسطى وناصر ).

كما تم تخصيص مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بنين بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف لاستقبال طلبات العاملين بإدارات تعليم ( ببا وإهناسيا وسمسطا والفشن ).

وأكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتقدم بالاعتذار، والتوجه إلى المقر المخصص لكل إدارة تعليمية، مع تقديم المستندات الدالة على سبب الاعتذار، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة والتعليمات الوزارية المعمول بها.