محافظ بني سويف يتابع جاهزية المعدات الخاصة بالخدمات والمرافق ضمن الاستعدادات المستمرة لمواجهة الأزمات والطوارئ

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف _من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة_ اصطفاف معدات وسيارات الوحدات المحلية، في إطار خطة المحافظة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية المعدات والآليات للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ.

جاء ذلك بحضور: الأستاذ كامل على غطاس السكرتير العام، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد، الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، الأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة

وتابع المحافظ" عبر بث مباشر" موقع الاصطفاف الذي يشمل مجموعة متنوعة من المعدات وسيارات الطوارئ والإغاثة، والتي تم اصطفافها وتمركزها بمنطقة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة

وأوضح المحافظ أن الهدف من الاصطفاف رفع درجة الاستعداد بكافة المراكز والمدن، وتقييم جاهزية المعدات للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من القطاعات الخدمية والحيوية، لمواجهة أي أزمات أو أحداث طارئة، وذلك في إطار مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.



