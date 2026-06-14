قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اجتماعات القاهرة.. الفصائل الفلسطينية تسلم الوسطاء ردها على مقترح تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب
مسؤول أمريكي: هجوم إسرائيل على ضاحية بيروت محاولة لتخريب الاتفاق بين واشنطن طهران
ترامب يهاجم إسرائيل: ما كان ينبغي أن يقع هجوم يوم الاتفاق على بيروت
بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا
حسام حسن: التأهل لكأس العالم حلم ومسؤولية كبيرة على منتخب مصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية بقيمة 48.5 مليار جنيه
ماشي عكس .. القبض على قائد سيارة في القاهرة
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 14 يونيو 2026.. تراجع جديد بالبنوك
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء
حسام حسن: أتمنى أن يتجاوز محمد صلاح كل أرقامي
رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية
وزير الري: الدولة توليي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية الشواطئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع جاهزية المعدات الخاصة بالخدمات والمرافق ضمن الاستعدادات المستمرة لمواجهة الأزمات والطوارئ

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف _من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة_ اصطفاف معدات وسيارات الوحدات المحلية، في إطار خطة المحافظة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية المعدات والآليات للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ.

جاء ذلك بحضور: الأستاذ كامل على غطاس السكرتير العام، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد، الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، الأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة

وتابع المحافظ" عبر بث مباشر" موقع الاصطفاف الذي يشمل مجموعة متنوعة من المعدات وسيارات الطوارئ والإغاثة، والتي تم اصطفافها وتمركزها بمنطقة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة

وأوضح المحافظ أن الهدف من الاصطفاف رفع درجة الاستعداد بكافة المراكز والمدن، وتقييم جاهزية المعدات للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من القطاعات الخدمية والحيوية، لمواجهة أي أزمات أو أحداث طارئة، وذلك في إطار مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.


 

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

لاعب كرة

«30 الف جنيه في الشهر».. نص أقوال ضحية لاعب كرة شهير في واقعة الزواج العرفي والسرقة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

بيتزا التونة

بمكونات اقتصادية.. حضري بيتزا التونة بخطوات بسيطة

الهالات السوداء

الهالات السوداء تحت العين.. الأسباب وطرق العلاج وأبرز النصائح للوقاية

مسلم بجيبة

اللي لبسته شورت مش جيبة.. شاهد إطلالة مسلم المثيرة للجدل عبر السوشيال ميديا

بالصور

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد