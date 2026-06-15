صابرين تدعم المنتخب المصري قبل مباراة بلجيكا

حرصت الفنانة صابرين علي دعم المنتخب المصري، قبل مباراته اليوم، ضد بلجيكا، وذلك عبر صفحته علي موقع إنستجرام.

وقالت الفنانة صابرين: “يلا بينا نشجع منتخبنا.. كلنا وراكم يا رجالة".

وكان آخر أعمال الفنانة صابرين، وهو فيلم سفاح التجمع .

فيلم سفاح التجمع يتناول قصة شاب نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته ويجد ضالته في عصيانه لأسرته وارتكابه للجريمة منذ نشأته، ويمر الزمن وتزداد قدراته الإجرامية وتوحشه في تنفيذ تلك الجرائم، ثم تقوده الأقدار في إقامة علاقة حب مع فتاة جميلة، ويحاول أن يحصل على الأموال لإقامة حياة جديدة مع حبيبته، من خلال جريمة أخيرة.

أبطال فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين، وانتصار، وعدد كبير من النجوم.

العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.