علاء ميهوب: قوة شخصية المدرب مفتاح عودة الأهلي للطريق الصحيح

أكد علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، أن أزمة الفريق الحالية لا تتعلق بوجود عدد كبير من النجوم داخل صفوفه، مشيرًا إلى أن النادي على مدار تاريخه كان يضم أسماء كبيرة، لكن الفارق الحقيقي كان في عقلية اللاعبين.

وأوضح ميهوب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لاعبي الأهلي قديمًا لم يكونوا يشعرون بأنفسهم رغم نجوميتهم، وكانوا يعملون دائمًا بروح الفريق، مستشهدًا بفترة البرتغالي مانويل جوزيه، حيث كان يؤكد أن "الفريق هو النجم" وليس الأفراد.

وأضاف أن هذه الفلسفة لم تعد موجودة بالشكل الكافي في الوقت الحالي، وهو ما يؤثر بشكل واضح على أداء الفريق، مؤكدًا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المدير الفني.

وأشار ميهوب إلى أن وجود عدد كبير من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة يتطلب مديرًا فنيًا يمتلك شخصية قوية وقادرة على فرض السيطرة، موضحًا أن غياب هذه الشخصية يؤدي إلى تراجع المستوى، بينما وجود مدرب قوي يعيد الانضباط ويُحكم السيطرة داخل الفريق.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو المقبل ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

اشتعال منافسة الدوري الممتاز

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب، في ظل تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

بتلك النتائج يتصدر الزمالك بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 44 نقطة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

ترتيب الدوري المصري، واصل الزمالك تربعه على قمة مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث بعد انتهاء الجولة الرابعة.