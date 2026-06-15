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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"بلاش أسئلة تعجيزية وامنعوا الغش".. أبرز مطالب الأهالي بشأن امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مطالب أولياء الأمور الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 المقرر انطلاقها الأحد القادم .

حيث قالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2026 يطالبون بـ :

  •  أن تأتي امتحانات الثانوية العامة 2026 في مستوى الطالب المتوسط، وأن تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، بعيدًا عن الأسئلة التعجيزية. 
  •  توفير أجواء من الطمأنينة والأمان النفسي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ،  بما يضمن للطلاب أداء الامتحانات في أجواء مناسبة دون قلق أو خوف من ضياع حقوقهم.
  •  التصدي الحاسم لظاهرة الغش الإلكتروني، خاصة الغش باستخدام السماعات والأجهزة الحديثة، واتخاذ إجراءات وتقنيات أكثر تطورًا لكشف تلك الوسائل، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان عدم تأثر نتائج المجتهدين بوسائل الغش غير المشروعة.
     
  • ضرورة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2026.
  • ضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا من خلال دقة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 والمراجعة.
  • التعامل بضمير ومسؤولية في جميع ما يتعلق بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 .

     

ومن جانبها، قالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر،  أن توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب طوال امتحانات الثانوية العامة 2026 أمر هام  ، مطالبة بالتأكد من كفاءة المراوح داخل اللجان وتوفير ما لا يقل عن مروحتين بكل لجنة، في ظل الارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة خلال فترة الامتحانات، لما لذلك من تأثير مباشر على تركيز الطلاب وحالتهم النفسية وقدرتهم على أداء الامتحانات بشكل جيد.


كما طالبت بتوفير "كولمان" لمياه الشرب الباردة داخل كل لجنة،، فضلًا عن مراجعة جاهزية الأثاث والتأكد من توفير مقاعد مناسبة ومريحة للطلاب طوال فترة الامتحانات.


وشددت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر،  على أهمية مراجعة امتحانات الثانوية العامة 2026 بدقة لضمان خلوها من الأخطاء العلمية أو اللغوية أو أخطاء الصياغة والترجمة، خاصة في امتحانات طلاب مدارس اللغات، حتى لا يضيع وقت وجهد الطلاب في محاولة فهم المقصود من السؤال.


كما طالبت بتوفير إجابات واضحة ورسميّة من وزارة التربية والتعليم بشأن جميع الضوابط المنظمة للامتحانات، خاصة ما يتعلق بالأدوات المسموح للطلاب باصطحابها داخل اللجان، ومنها إمكانية اصطحاب ساعة يد لمعرفة الوقت أثناء الامتحان، وكذلك الموقف من استخدام المراوح الشخصية التي تعمل بالشحن في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وذلك منعًا لأي تضارب في التعليمات بين اللجان المختلفة.


وطالبت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر،   كذلك بتخصيص خط ساخن يعمل على مدار اليوم طوال فترة امتحانات الثانوية العامة لإستقبال شكاوى أولياء الأمور، وتلقي البلاغات الخاصة بصفحات الغش الإلكتروني، بما يساهم في سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.


وأكدت ضرورة تعويض الطلاب عن أي وقت يُهدر نتيجة تأخر توزيع أوراق الأسئلة أو بدء الامتحان، باعتبار أن هذا التأخير خارج عن إرادة الطلاب ولا يجب أن يتحملوا نتائجه.


كما طالبت بإصدار تعليمات واضحة لرؤساء اللجان بضرورة السماح للطلاب بالدخول إلى اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ لا يقل عن عشر دقائق، حتى يتمكنوا من تسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بصورة دقيقة ومنظمة قبل توزيع كراسات الأسئلة.

وفي ختام بيانها ناشدت الحزاوي أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم التزاحم أمام اللجان والاكتفاء بتوصيل أبنائهم فقط، حرصًا على عدم إعاقة الجهات المسؤولة عن تنظيم وتأمين الامتحانات.


وقالت : "إن مشهد تزاحم أولياء الأمور أمام اللجان يتكرر كل عام، ولا أحد ينكر أهمية الدعم النفسي للأبناء في هذه المرحلة المهمة من حياتهم، لكن ذلك يجب ألا يكون على حساب تمكين الجهات المختصة من أداء دورها في تنظيم وتأمين الامتحانات بالشكل الأمثل، فالتعاون بين الجميع هو السبيل لنجاح موسم الامتحانات وتحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب."

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