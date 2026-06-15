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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحان مادة الصرف من الغرفة المركزية لضمان انتظام اللجان

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحان مادة الصرف من الغرفة المركزية لضمان انتظام اللجان
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحان مادة الصرف من الغرفة المركزية لضمان انتظام اللجان
شيماء جمال

تابع الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، سير امتحان مادة الصرف لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، من داخل الغرفة المركزية للعمليات بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان انتظام أعمال الامتحانات بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

واطمأن رئيس القطاع، من خلال التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمناطق الأزهرية، على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، ووصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، بما يحقق الاستقرار والانضباط داخل اللجان.

وأكد، أن الغرفة المركزية تتابع مختلف مجريات الامتحانات بصورة فورية، من خلال شبكة اتصال مستمرة مع المناطق واللجان، لرصد أي ملاحظات والتعامل معها بشكل عاجل، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة تحقق مصلحة الطلاب.

وأشار الدكتور الشرقاوي إلى أن المتابعة اللحظية تمثل أحد أهم عناصر نجاح منظومة الامتحانات، وتسهم في سرعة اتخاذ القرار ودعم اللجان ميدانيًّا، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق أعلى درجات الانضباط.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

وقال الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، خلال بث مباشر خلال المؤتمر الصحفي الخاص باستعراض أبرز الاستعدادات للشهادة الثانوية الأزهرية. أن الأزهر يواصل جهوده الحثيثة لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالصورة التي تليق برسالته وتاريخه العريق، مقدما الشكرا لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعته الدقيقة والمستمرة لكافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وحرصه الدائم على توفير جميع السبل التي تضمن خروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف، وفي إطار من النزاهة والانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

إجراءات حاسمة لمواجهة الغش

وشدد القائم بعمل وكيل الأزهر بأنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة جميع صور الغش، وخاصة الغش الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التطبيق الكامل للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حفاظا على حقوق الطلاب المجتهدين وترسيخا لقيم الأمانة والانضباط.

ووجه رسالة إلى الطلاب قائلا: إن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالاجتهاد والأمانة والثقة بالله، وأن ما تبذلونه اليوم من جهد سيكون بإذن الله أساسا لمستقبل مشرق، فحافظوا على قيمة العلم وتمسكوا بالأخلاق التي تربيتم عليها في رحاب الأزهر الشريف، موجها رسالة تقدير وطمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدا أن الأزهر يبذل كل ما في وسعه لتوفير بيئة امتحانية عادلة وآمنة، ونأمل منكم أن يكون دوركم داعما لأبنائكم نفسيا ومعنويا خلال هذه الفترة المهمة.

قطاع المعاهد الأزهرية الصرف اللجان الثانوية الأزهرية أحمد الشرقاوي

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