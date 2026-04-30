الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي ببطولة كأس مصر والرباعية

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، عقب الفوز ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخ الأهلي.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز والروح العالية للاعبين طوال مشوار الكأس، وإصرارهم على التتويج باللقب، وتحقيق البطولة الرابعة هذا الموسم، بعد الحصول على دوري المحترفين والسوبر المصري بالإمارات وبطولة إفريقيا للأندية بالمغرب.

وأكد الكابتن محمود الخطيب على أن البطولات التي يحققها رجال كرة اليد، تمثل علامة متميزة للجيل الحالي من اللاعبين، وفي نفس الوقت تحمل الجميع مسئولية كبيرة نحو استكمال مسيرة الإنجازات، خلال مشاركة الفريق في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية اللتين تستضيفهما الكونغو الديمقراطية خلال شهر مايو المقبل، لإسعاد جماهير الأهلي التي تمثل الدافع الأساسي وراء كل النجاحات والإنتصارات.