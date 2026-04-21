هاني حتحوت يكشف كواليس ظهور محمود الخطيب في الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس ظهور محمود الخطيب داخل النادي الأهلي، خلال مواجهة الفريق الودية أمام زد، والتي أقيمت على ملعب التتش.

وأكد هاني حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، أن شهدت الزيارة حضور الخطيب إلى مقر النادي، حيث عقد عدة جلسات سريعة مع مسؤولي بعض الإدارات المختلفة، قبل أن يتوجه من المبنى الاجتماعي برفقة أسامة حسني عبر "جولف كار" إلى ملعب التتش، الذي كان يستعد لاستضافة اللقاء الودي بين الأهلي وزد.

وحرص المدير الفني ييس توروب على الترحيب برئيس النادي، الذي قدم دعمه الكامل للفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، كما تبادل الخطيب التحية مع الجهاز الفني لفريق زد بقيادة محمد شوقي، إلى جانب خالد بيبو.

واطمأن الخطيب خلال تواجده على جاهزية الفريق للفترة المقبلة، وذلك من خلال حديثه مع سيد عبد الحفيظ، المشرف العام الحالي على الكرة، دون التطرق إلى أي تفاصيل إضافية.

كما شهدت الزيارة ظهور مؤمن زكريا، برفقة وليد سليمان، في لقطة لاقت تفاعلًا من الحاضرين داخل النادي.