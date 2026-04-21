خالد الغندور: الأهلي يُغري محمد عبد المنعم بـ25 مليون لإعادته من نيس الفرنسي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الإدارة جددت مفاوضاتها مع محمد عبد المنعم، مدافع الفريق السابق والمحترف حاليًا في صفوف نيس الفرنسي، تمهيدًا لضمه خلال الموسم الجديد.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي يسعى بقوة لاستعادة اللاعب في ظل الحاجة لدعم الخط الدفاعي بعناصر مميزة تمتلك خبرات سابقة مع الفريق.

وأضاف أن الأهلي جهّز عرضًا ماليًا مغريًا للاعب، يتضمن راتبًا سنويًا يتخطى 25 مليون جنيه، بخلاف عقد إعلانات في محاولة لإقناعه بالعودة مجددًا إلى القلعة الحمراء.

واختتم، تسعى الإدارة لحسم الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم.