ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل طاجن السمك بالصلصة خاصة أنه من الأكلات التى توفر البروتين بتكلفة اقتصادية مقارنة بأصناف البروتين الأخرى.

معرض لكم طريقة عمل طاجن سمك بالصلصة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

● 1/2 كيلو سمك فيليه

● ملح

● فلفل أسود

● كمون

● عصير ليمون

● شبت مفروم

● كوب عصير طماطم

● كوب حلقات طماطم

● سكر

● زيت

طريقة عمل طاجن سمك بالصلصة

تبلي السمك وشوحيه في طاسة بها زيت على النار وضيفي عصير الليمون وعصير الطماطم .

في طاجن ضعي السمك وخليط الطماطم وادخليه الفرن الساخن ويقدم .