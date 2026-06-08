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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار الفراخ والبيض اليوم 8 يونيو 2026 بعد تراجع جديد بالأسواق

أسعار الفراخ والبيض اليوم 8 يونيو 2026 بعد تراجع جديد بالأسواق
أسعار الفراخ والبيض اليوم 8 يونيو 2026 بعد تراجع جديد بالأسواق
عبد الفتاح تركي

أسعار الفراخ والبيض اليوم 8 يونيو 2026 .. شهدت أسعار الفراخ في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 8 يونيو 2026 تراجعًا جديدًا، مواصلة موجة الهبوط التي سجلتها خلال الأيام الماضية، في ظل تغيرات ملحوظة في حركة العرض والطلب وزيادة الكميات المعروضة من الدواجن داخل الأسواق والمزارع، وهو ما انعكس على أسعار البيع للمستهلك في مختلف المحافظات.

ويتابع المواطنون بصورة يومية تطورات أسعار الفراخ والبيض باعتبارها من السلع الغذائية الأساسية التي تحظى بطلب مرتفع داخل الأسر المصرية، خاصة مع التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية.

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أسعار الفراخ اليوم في الأسواق المصرية

سجلت أسعار الفراخ اليوم مستويات متفاوتة وفقا لنوع الدواجن ومناطق التداول، حيث تراوح سعر الفراخ البلدي للمستهلك ما بين 90 و150 جنيها.

كما تراوح سعر الفراخ البيضاء للمستهلك ما بين 70 و120 جنيها، وسط استمرار تراجع الأسعار مقارنة بالفترات الماضية نتيجة زيادة المعروض في الأسواق.

أما على مستوى المزارع، فقد تراوح سعر الفراخ البلدي بين 102 و103 جنيهات، في حين تراوح سعر الفراخ البيضاء في البورصة ما بين 70 و71 جنيها.

ويأتي هذا التراجع في ظل زيادة الإنتاج وتوافر الكميات المطروحة للتداول، الأمر الذي ساهم في تهدئة الأسعار وتحقيق حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلية.

اسعار الفراخ اليوم

تراجع أسعار الدواجن ينعكس على المستهلك

ساهمت التحركات الأخيرة في أسعار الدواجن في توفير خيارات أكثر تنوعا أمام المستهلكين، خاصة مع اختلاف مستويات الأسعار بين المناطق ومحال البيع المختلفة.

ويرى متعاملون في سوق الدواجن أن زيادة الكميات المعروضة خلال الفترة الحالية لعبت دورا رئيسيا في استمرار موجة التراجع، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار البيع النهائية للمستهلك.

وتظل أسعار الدواجن مرتبطة بعدة عوامل مؤثرة، من بينها حجم المعروض ومعدلات الطلب وتكاليف الإنتاج والنقل، إضافة إلى طبيعة حركة الأسواق اليومية.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

إلى جانب أسعار الفراخ الكاملة، شهدت أجزاء الدواجن استقرارا عند المستويات المعلنة اليوم، حيث سجلت الفراخ الشيش المتبلة 340 جنيها.

كما بلغ سعر شيش طاووق 343 جنيها، في حين سجلت صدور البانيه 250 جنيها.

ووصل سعر الأوراك المخلية إلى 250 جنيها، بينما سجلت الصدور بالعظم 205 جنيهات.

كما بلغ سعر الدبابيس 184 جنيها، في حين سجلت الأوراك المتبلة 165 جنيها.

وتعد أجزاء الدواجن من المنتجات التي تشهد إقبالا متزايدا من المستهلكين، نظرا لتنوع استخداماتها وسهولة إعدادها في العديد من الوجبات المنزلية.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار البيض اليوم في المزارع والأسواق

بالتزامن مع حركة أسعار الدواجن، شهدت أسعار البيض استقرارًا نسبيا مع اختلاف مستويات التداول بين المزارع وأسواق التجزئة.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الاثنين ما بين 70 و75 جنيها في المزارع، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى ما بين 90 و95 جنيها.

أما كرتونة البيض الأحمر فقد تراوح سعرها بين 78 و83 جنيها داخل المزارع، فيما سجلت في أسواق التجزئة ولدى المستهلك نحو 90 جنيها.

وسجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع أسعارا تراوحت بين 80 و90 جنيها، بينما تراوح سعرها للمستهلك في أسواق التجزئة ما بين 110 و130 جنيها بحسب المنطقة.

اسعار الفراخ اليوم

متابعة مستمرة لأسعار الدواجن والبيض

تحظى أسعار الفراخ والبيض بمتابعة واسعة من المواطنين والتجار على حد سواء، نظرا لأهميتها الكبيرة في سلة الغذاء اليومية، فضلا عن تأثيرها المباشر على ميزانية الأسر.

ويترقب المتعاملون في السوق اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التغيرات المرتبطة بحجم المعروض ومعدلات الاستهلاك، مع توقعات باستمرار حركة السوق وفقا لمستويات العرض والطلب.

ومع تواصل موجة التراجع التي شهدتها أسعار الفراخ خلال الأيام الأخيرة، يظل المستهلك هو المستفيد الأكبر من انخفاض الأسعار، خاصة في ظل توافر كميات كبيرة من الدواجن والبيض داخل الأسواق المصرية.

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