خلافات على البيع تنتهى بمشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية داخل محل بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية لخلافات حول البيع والشراء داخل أحد المحال بالمرج بالقاهرة.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مالك أحد المحال التجارية، وشقيقه) طرف ثان : (3 عمال) لخلافات بينهم حول البيع والشراء داخل المحل التجارى "ملك الأول" تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بإستخدام الأسلحة البيضاء والألعاب النارية والزجاجات الفارغة.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط (الأدوات المستخدمة فى التعدى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

