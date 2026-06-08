الدخان ملأ السماء.. حريق هائل يلتهم مركز صيانة سيارات في منيل شيحة

اندلع حريق داخل مركز صيانة سيارات بمنطقة منيل شيحة التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي وأصحاب الورش المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومحاصرتها قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال، فيما يجري حصر الخسائر والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية حتى الآن.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لبدء التحقيق في أسباب الحريق.