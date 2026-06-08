الداخلية تكشف تفاصيل فيديو احتجاز شخص داخل محل بالمعادي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص باحتجاز آخر داخل محل ملكه والتعدي عليه بالسب وتهديده بالحبس بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة منذ قرابة عام حال مشاهدته للشخص الظاهر بمقطع الفيديو يقوم باصطحاب الكلاب الضالة من أمام المتجر المملوك له، فحدثت بينهما مشادة كلامية وانصرف عقب ذلك.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

