القبض على المتهمة بدهس سيدة بسيارتها بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائدة سيارة "ملاكى" بالإصطدام بإحدى السيدات حال عبورها بأحد الطرق بالبحيرة وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها ولاذت بالفرار.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 / الجارى تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بأنه حال عبور (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة دمنهور) بأحد الطرق السريعة إصطدمت بها سيارة "ملاكى" قيادة إحدى السيدات مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها ، ولاذت بالفرار.





أمكن تحديد وضبط السيارة الملاكى المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدتها وقت إرتكاب الواقعة (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة دون قصد.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





