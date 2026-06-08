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السعر انخفض بالأسواق.. اعرف البيض الأحمر والأبيض والبلدي بكام؟
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السعر انخفض بالأسواق.. اعرف البيض الأحمر والأبيض والبلدي بكام؟

البيض
البيض
هاني حسين

كرتونة البيض بكام؟.. سؤال يردده المواطن بشكل يومي للتعرف على أسعار البيض في الأسواق باعتباره أحد اهم البروتينات التي تعتمد عليها الأسرة المصرية .

استقرار الأسعار 

تشهد أسعار البيض اليوم استقرارا نسبيا في الأسواق بعد انخفاض كبير في سعر كرتونة البيض خلال الفنرة الأخيرة بكل أنواعه، حيث وصل سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك 90 جنيهاً، بعدما كانت تباع منذ أشهر بحوالي ١٣٥ جنيهاً، في ظل هبوط كبير في الأسواق وهو ما يجعل المواطنين يتابعون بشكل يومي سعر البيض الأبيض والأحمر و أسعار الدواجن بعد انخفاضها.

أسعار البيض اليوم الاثنين 8-6-2026


ونرصد من خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم


ويبلغ متوسط سعر كوتونة البيض الأبيض اليوم الاثنين ما بين 70 و75 جنيهًا في المزارع، بينما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 و95 جنيهًا.


وتراوح متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الاثنين، بين 78 و83 جنيها في المزارع، ليسجل في أسواق التجزئة وللمستهلك نحو 90 جنيهًا.

أسعار البيض البلدي


ويبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الاثنين في المزارع بين 80 و90 جنيه؛ ليسجل في أسواق التجزئة وللمستهلك من 110 و130 جنيهًا بحسب المنطقة.


لماذا انخفضت أسعار البيض؟ 

 

وعن انخفاض سعر البيض ، قال أحمد نبيل، رئيس شعبة البيض بالاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن أسعار طبق البيض فى المزرعة تتراوح حاليًا بين 60 و65 جنيهًا، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار للمستهلك لتتراوح ما بين 80 إلى 85 جنيهًا فى بعض المنافذ، بعد أن كانت تصل إلى 110 جنيهات.

وأضاف نبيل، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة، أن التراجع الملحوظ فى أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج واستقرار مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن السوق تحكمه فى الأساس آلية العرض والطلب


ومن جانبه أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سعر البيض منخفض لكنه منخفض دون المستوي وبشكل بمكن أن يؤثر على هذه الصناعة.

وأضاف الدكتور خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”: “ما يهمنا هو الحفاظ على المنتج وعلى السعر المناسب للمستهلكين، لكن سعر 80 جنيها للكرتونة فيه مشكلة على المنتج”.

وقال الدكتور خالد جاد: “نريد أن يكون السعر عادلا وهو 120 جنيها تقريبا لكرتونة البيض، وهذا هو السعر المناسب للمستهلك والمنتج، ولدينا زيادة فى الإنتاج هذا العام حوالي 14% عن العام الماضي”.

وتابع: "وزير الزراعة قام بعمل اجتماع مع المصنعيين واتحاد منتجي البيض، والأن نتجه إلى تنشط عمليات الإستفادة من بيض المائدة بشكل أكبر.

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