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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حاولوا إخفاء وجوههم.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الاسلحة البيضاء بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بحمل أسلحة بيضاء لترويع المواطنين وارتدائهم كمامات طبية لعدم إظهار وجوههم بأحد شوارع الإسكندرية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بين طرف أول: (3 أشخاص "عاملين بمقهى") طرف ثان : (4 أشخاص- "أحدهم له معلومات جنائية" يرتدون كمامات طبية لعدم إظهار وجوههم)، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب مشادة كلامية بينهم أمام محل عمل الطرف الأول تطورت لتعديهم على بعضهم بالسب والضرب مستخدمين (2 سلاح أبيض – عصا خشبية) دون حدوث إصابات.


تم ضبط طرفى المشاجرة، وتم باإشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية المستخدمين فى التعدى)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف الطرف الثانى بارتدائهم للكمامات الطبية لإخفاء وجوههم خشية الرصد الأمنى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية أسلحة بيضاء كمامات

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