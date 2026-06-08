أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإريتري ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطماطم والبيض

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الزراعة: 120 جنيهًا السعر العادل لكرتونة البيض.. و80 جنيهًا يضر المنتجين



أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سعر البيض منخفض لكنه منخفض دون المستوي وبشكل بمكن أن يؤثر على هذه الصناعة.

وأضاف الدكتور خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”: “ما يهمنا هو الحفاظ على المنتج وعلى السعر المناسب للمستهلكين، لكن سعر 80 جنيها للكرتونة فيه مشكلة على المنتج”.



الرئيس السيسي يستقبل رئيس إريتريا ويبحث معه تطورات القرن الأفريقي والسودان وأمن البحر الأحمر.. فيديو



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بزيارة الرئيس الإريتري إلى بلده الثاني مصر، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، ومؤكدًا التزام مصر الثابت بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها.



الأرصاد: أجواء حارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح بسرعة تصل إلى 35 كم

تشهد البلاد اليوم ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة على مختلف المحافظات، وسط تحذيرات من الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة في مناطق جنوب الصعيد.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة تزيد عن أمس بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، مشيرة إلى أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري متوقع أن تصل إلي 36 درجة مئوية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، أن الأقصر وأسوان تصل إلى 41 و 42 درجة مئوية نهارا، موضحة أن طقس الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط يكون مابين مائل للحرارة إلى حار، وشديد الحرارة فى المحافظات الداخلية.

وتابعت أنه خلال فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس ترتفع قيم درجات الحرارة الصغري إلى 22 و23 درجة مئوية بالقاهرة الكبري، والطقس معتدل فى فترة الليل فى أغلب الأنحاء، بل يميل للحرارة فى بعض محافظات الصعيد.

كيلو الطماطم ينخفض 55 جنيها.. الزراعة تحدد موعد الارتفاعات الجديدة



يتابع جميع المواطنين خلال الأيام الأخيرة الانخفاضات الكبيرة في أسعار الطماطم، بعد أن كانت قد سجلت في بعض المناطق نحو 50 إلى 70 جنيهًا، ثم انخفضت لتسجل حاليًا نحو 15 جنيهًا.



ويطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأسعار مستقرة لفترة من الوقت أم أنها ستعاود الارتفاع مجددًا.

رد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على سؤال حول ما إذا كانت أسعار الطماطم الحالية، التي تسجل نحو 15 جنيهًا للكيلوجرام بعد أن وصلت سابقًا إلى 70 جنيهًا، ستستمر عند هذا المستوى أم أن هذا الاستقرار مؤقت.

الارتفاعات الجديدة



وقال إن أسعار العديد من السلع تعتمد على آليات العرض والطلب، موضحًا أن الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم يكون مؤقتًا وتحدث ثلاث مرات سنويًا خلال فترات تُعرف بـ«فاصل العروات»، وهي الفترات الانتقالية بين المواسم الزراعية، أي الزيادة لن تكون إلا في فاصل العروات.



غادة عادل: وصلت للاكتئاب بسبب وزني.. والفيلر جعلني أفكر في اعتزال الفن

كشفت الفنانة غادة عادل عن تفاصيل تجربتها مع زيادة الوزن خلال فترة سابقة، والضغوط النفسية التي مرت بها بسبب ذلك، إلى جانب قرارها استخدام حقن “مونجارو” ضمن رحلة خسارة الوزن بعد استشارة طبية.

تجربة غادة عادل مع التخسيس

وقالت غادة عادل، خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة”، المذاع عبر قناة دي ام سي ، تقديم إسعاد يونس، إنها كانت تحب الطعام بشكل كبير، وتعتبره من أهم متع حياتها، لكنها وصلت إلى وزن 77 كيلوغرامًا، وهو ما تسبب لها في حالة نفسية صعبة وصلت إلى حد الشعور بالاكتئاب وعدم الرغبة في رؤية نفسها.



أحمد سعد: محمد رمضان رقم 1 بفارق كبير.. وشيرين صاحبة صوت استثنائي وعلاقتي بزوجتي مستمرة

أدلى الفنان أحمد سعد بعدد من التصريحات اللافتة خلال ظهوره في برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، حيث تحدث بصراحة عن نجوم الوسط الفني وحياته الشخصية، مؤكدًا أن الجمهور هو صاحب الكلمة الأخيرة في تقييم الفنانين.

وأشاد سعد بنجاح الفنان محمد رمضان، واصفًا إياه بأنه "رقم 1 بفارق كبير"، كما تحدث عن مكانة الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنية، وعلاقته بزوجته علياء بسيوني، إلى جانب تعليقه على الجدل المثار حول إطلالاته الأخيرة واختياراته الفنية والشخصية.

محمد رمضان رقم 1 بفارق كبير

وقال أن الجمهور هو الحكم الأول والأخير على نجاح أي فنان، مشيرا إلى أن أي فنان يصف نفسه بأنه “رقم 1” لا يمكنه أن يفرض هذا الوصف على الجمهور، والتقييم الحقيقي يأتي من تفاعل الناس ومحبتهم.

خالد هاشم: زيادة الإنتاج الصناعي هو الطريق نحو تعزيز النمو الاقتصادي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك استثمارات كبيرة شهدتها البنية التحتية الصناعية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف، خلال افتتاح خط الإنتاج الجديد للسيارة «ماجنيت» بشركة نيسان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن وزارة الصناعة ماضية في تنفيذ سياساتها الداعمة للإنتاج والاستثمار والتصدير.

ولفت إلى أن زيادة الإنتاج الصناعي هو الطريق نحو تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.



التأمين الاجتماعي تعتذر للمواطنين.. وتعلن أخبارا سارة بشأن المعاشات

شهدت الفترة الأخيرة شكاوى كثيرة من عدد كبير من أصحاب المعاشات، ومن يريدون الانضمام لـ التأمينات، وأن ذلك كان بسبب مشكلات في السيستم، وأن الكثير من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة بخصوص هذا الأمر.

وخلال الساعات القليلة الماضية أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تستقبل يوميًا ملفات جديدة من المواطنين، وأن عدد المواطنين الذين يعانون من مشكلات تتعلق بالتأمينات ولم يتمكنوا من صرف معاشاتهم حتى الآن يبلغ 45 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن عددهم كان في البداية 150 ألفًا.

مبيتأخروش.. وفاء عامر تدافع عن السقا وكرارة بخصوص الراحلة سهام جلال

أكدت الفنانة وفاء عامر أن الفنانين لا يتأخرون عن مساندة زملائهم، موضحة أن الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة لم يتأخرا عن الفنانة الراحلة سهام جلال.

وأضافت الفنانة وفاء عامر، خلال تصريحات تلفزيوينة، أن الفنان قد يقترح على المخرج اسم فنان أو فنانة للمشاركة في عمل فني، إلا أن المخرج قد يفضل فنانًا آخر، وفي هذه الحالة لا يستطيع الفنان فرض اختياره على المخرج، كما أشارت إلى أن بعض الفنانين قد يشعرون بالحرج أو التردد في الرد على بعض الطلبات.

ولفتت إلى أنها لا تدافع عن أحمد السقا أو أمير كرارة بشكل خاص، وإنما تدافع عن أي فنان قد يتعرض للموقف نفسه، مؤكدة ضرورة التماس العذر للآخرين.

وأشارت إلى أنها لم تتلقَّ أي اتصال من الفنانة الراحلة سهام جلال ولم تتجاهل الرد عليها، كما أنها لم تتحدث معها بشأن عدم حصولها على فرصة عمل لمدة سبع سنوات، مؤكدة أنها كانت تتابع بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن التواصل بينها وبين الراحلة وأسرتها كان يقتصر على تبادل التهاني في المناسبات المختلفة، ولم يكن بغرض طلب أي شيء.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 8 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.89 جنيه

سعر الشراء: 51.75 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.79 جنيه

سعر الشراء: 59.61 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.24 جنيه

سعر الشراء: 69.03 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.82 جنيه

سعر الشراء: 13.78 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.13 جنيه

سعر الشراء: 14.09 جنيه.