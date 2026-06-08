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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مبيتأخروش.. وفاء عامر تدافع عن السقا وكرارة بخصوص الراحلة سهام جلال

وفاء عامر
وفاء عامر
البهى عمرو

أكدت الفنانة وفاء عامر أن الفنانين لا يتأخرون عن مساندة زملائهم، موضحة أن الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة لم يتأخرا عن الفنانة الراحلة سهام جلال.

وأضافت الفنانة وفاء عامر، خلال تصريحات تلفزيوينة، أن الفنان قد يقترح على المخرج اسم فنان أو فنانة للمشاركة في عمل فني، إلا أن المخرج قد يفضل فنانًا آخر، وفي هذه الحالة لا يستطيع الفنان فرض اختياره على المخرج. كما أشارت إلى أن بعض الفنانين قد يشعرون بالحرج أو التردد في الرد على بعض الطلبات.

ولفتت إلى أنها لا تدافع عن أحمد السقا أو أمير كرارة بشكل خاص، وإنما تدافع عن أي فنان قد يتعرض للموقف نفسه، مؤكدة ضرورة التماس العذر للآخرين.

وأشارت إلى أنها لم تتلقَّ أي اتصال من الفنانة الراحلة سهام جلال ولم تتجاهل الرد عليها، كما أنها لم تتحدث معها بشأن عدم حصولها على فرصة عمل لمدة سبع سنوات، مؤكدة أنها كانت تتابع بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن التواصل بينها وبين الراحلة وأسرتها كان يقتصر على تبادل التهاني في المناسبات المختلفة، ولم يكن بغرض طلب أي شيء.

سهام جلال الفنانة الراحلة سهام جلال الفنانة وفاء عامر أحمد السقا أمير كرارة

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