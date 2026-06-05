لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

تصدّر الفنانان أحمد السقا وأمير كرارة مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامات بعدم مساندة الفنانة الراحلة سهام جلال خلال فترة مرضها.

وانتشرت الاتهامات بشكل واسع عبر منصات السوشيال ميديا وأثارت حالة من الجدل بين الجمهور.

رد أمير كرارة

نفى أمير كرارة صحة الرواية المتداولة، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يعكس الحقيقة كاملة.

وأوضح أن سبب سوء الفهم يعود إلى استخدام رقم هاتف قديم لم يعد يعمل لديه.

وأكد أن الرسائل التي قيل إنها أُرسلت إليه لم تصله بسبب هذا الأمر.

وكشف أنه لم يعلم بالتفاصيل إلا بعد وفاة سهام جلال.

ونفى بشكل قاطع وجود أي تجاهل أو تقصير متعمد من جانبه.

كما شدد على أن علاقته بالراحلة كانت قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.

توضيح أحمد السقا

من جانبه، أكد أحمد السقا أن علاقة صداقة طيبة جمعته بالفنانة الراحلة.

وأشار إلى أنه حاول دعمها فنيًا في أكثر من مناسبة خلال مسيرتها