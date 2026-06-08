شقيق سهام جلال: حذفنا جميع فيديوهات الرقص والغناء من حسابها وندعو لها بالمغفرة

كشف شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال عن حذف جميع الفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها على تطبيق تيك توك، والتي كانت تتضمن مقاطع رقص أو غناء.

سهام جلال

وقال شقيق الراحلة خلال بث مباشر عبر تيك توك: “تم حذف كل الفيديوهات اللي فيها رقص وأغاني، ونتمنى من الله أن يغفر لها جميع ذنوبها، فهي كانت تتمتع بروح خفيفة وطاقة إيجابية كبيرة.”

تقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغين اتهم فيهما كلًا من، مالك ومستخدم الحساب المسمى بـ"Ahmed shawky" على التيك توك، ومالك ومستخدم الحساب المسمى "Liliyan abd Elrahman" على فيس بوك، بالسب والطعن في الأعراض ونشر أخبار كاذبة والإساءة إلى أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

جاء في البلاغ الأول، المقيد برقم 60550 لسنة 2026، أن المشكو في حقه قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، ظهر خلاله شخص يروج شائعات ويدلي بمعلومات غير صحيحة، تضمنت إساءة مباشرة إلى أعضاء نقابة المهن التمثيلية، مستغلًا وفاة الفنانة الراحلة سهام جلال لنقل تصريحات منسوبة إليها دون سند.

وأوضح البلاغ أن الفيديو تضمن عبارات نصها: "محدش يزعل مني من اللي هقوله بس أنا هقول حقيقة المجال ده على عينك يا تاجر، مبدئيًا ده مجال قايم على الوسايط والشلالية ومين أبوه أو أمه"، إلى جانب عدد من الاتهامات الأخرى التي اعتُبرت مضللة وتحمل إساءة واضحة لأعضاء النقابة.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن ما صدر عن القائمين على تلك الحسابات يمثل جرائم سب وقذف والطعن في الأعراض، فضلًا عن نشر أخبار كاذبة والتشهير بأعضاء نقابة المهن التمثيلية، وهو ما تسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة لهم.

ولفت البلاغ إلى أن الشاكي يشغل منصب نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب كونه فنانًا، وهو بحكم موقعه مسؤول عن حماية أعضاء النقابة والدفاع عنهم ضد أي انتهاكات تمس حياتهم أو سمعتهم.

واختتم مقدم البلاغ بطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مع إحالة المتورطين في إدارة تلك الحسابات إلى المحاكمة الجنائية، وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.