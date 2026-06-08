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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وحش الشاشة قبل النجومية.. فريد شوقي يروي كيف تحول من مهندس حكومي إلى ملك الشاليمو

فريد شوقي
فريد شوقي
محمد بدران

كشف الفنان الراحل فريد شوقي عن واحدة من أبرز محطات حياته قبل الشهرة، حين كان يعمل مهندسًا في مصلحة الأملاك الأميرية، مؤكدًا أن حلم التمثيل لم يفارقه يومًا رغم عمله الحكومي.

ونشرت صفحة الإعلامي الراحل وجدي الحكيم عبر «فيسبوك» تفاصيل الحوار، الذي روى خلاله فريد شوقي، الشهير بـ«وحش الشاشة»، كواليس أول مشروع تجاري ناجح في حياته، بعدما بدأت فكرته بشكل بسيط قبل أن تتحول إلى مصدر ثروة في وقت قصير.

وقال فريد شوقي إنه أثناء عمله في قياس الأراضي الزراعية بقرية شبرا النملة، شاهد الفلاحين وهم يجمعون القمح، ولاحظ عيدان القمح الطويلة التي تُستخدم في صناعة التبن، ليتذكر أزمة نقص «الشاليمو» أو الشفاطات في السينمات خلال فترة الحرب العالمية الثانية، بسبب توقف الاستيراد.

وأوضح أنه خطرت له فكرة استخدام عيدان القمح كبديل محلي للشفاطات المستوردة، فاشترى حمولة كاملة من عيدان القمح من أحد الفلاحين مقابل 10 جنيهات بدلًا من جنيهين، بشرط أن تكون العيدان سليمة وغير مكسورة.

وأضاف أنه استعان بعدد من الأطفال لتقطيع العيدان بأحجام مناسبة، ثم اتفق مع أحد مصانع الورق بمنطقة بين السورين على تصنيع علب خاصة لتعبئة الشفاطات، قبل أن يذهب بنفسه إلى سينما رويال لتجربة المنتج.

وأشار إلى أنه جلس داخل السينما وطلب زجاجة كازوزة، ثم أخرج الشفاطة المصنوعة محليًا واستخدمها أمام الزبائن، ما أثار دهشة الموجودين، ودفع العاملين بالسينما للسؤال عن مصدرها، ليؤكد لهم أنها صناعة مصرية وليست مستوردة.

وأكد فريد شوقي أن إدارة السينما اتفقت معه على شراء كميات كبيرة من الشفاطات، رغم أن تكلفة الألف شفاطة كانت لا تتجاوز خمسة ساغ ونصف، بينما كان يبيعها بـ30 قرشًا، موضحًا أنه تمكن خلال شهر ونصف فقط من تحقيق أرباح وصلت إلى 750 جنيهًا، في وقت كان راتبه الحكومي لا يتجاوز 12 جنيهًا شهريًا.

وأشار «وحش الشاشة» إلى أن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا، لدرجة أنه تلقى اتصالات من سينمات أخرى تطلب «الأستاذ بتاع الشاليمو»، ليصبح معروفًا وقتها بهذا اللقب قبل أن يتحول لاحقًا إلى واحد من أهم نجوم السينما المصرية.

فريد شوقي وحش الشاشة وجدى الحكيم ملك الشاليمو

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