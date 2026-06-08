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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجدة خيرالله تشيد بأحمد عبدالوهاب وصبا مبارك: ميلاد نجم شاب بقوة

احمد عبد الوهاب وصبا مبارك
احمد عبد الوهاب وصبا مبارك
يمنى عبد الظاهر

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله بالمستوى التمثيلي الذي قدمه أحمد عبدالوهاب وصبا مبارك في الحلقة الثامنة من مسلسل «ورد على فل وياسمين»، مؤكدة أن الثنائي قدّم واحدًا من أقوى مشاهد العمل وأكثرها تأثيرًا على المشاهدين.


 

وكتبت ماجدة خيرالله عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»: «فى الحلقة الثامنة وهى الأقوى، من مسلسل ورد على فل وياسمين، يعترف د. طارق (احمد عبد الوهاب) بحبه لإلهام (صبا مبارك) فيكون ردها غير متوقع، صادم ومؤلم وواقعى، ويقدمان فى هذا المشهد أعلى أداء مليء بالشجن، ويكون رد فعله قليل الكلام ولكنه صادق ومؤلم، يؤكد أننا أمام نجم شاب قادم بشده، إذا لم يتعجل خطواته القادمه».

وأضافت: «أما صبا مبارك فقد وصلت إلى حالة من الصدق الفنى حتى أن صوتها وأداءها فى هذا المشهد يكشف أعماقها ويكذب ماتنطق به من كلمات ربما لأن خبراتها فى الحياة تفوق خبراته، وتحاول أن تمنع الألم القادم من جراء علاقة عاطفية غير متكافئة تمامًا، المسلسل يزداد سخونة ويضع المشاهد أمام شلال من التوقعات».

تدور قصة المسلسل حول لقاء عابر يجمع بين شخصين من عالمين مختلفين، ويؤدى هذا اللقاء إلى حدوث سلسلة أحداث مليئة بالمفارقات والمفاجآت، وتنتهى بعلاقة حب عميقة تخضع لاختيار صعب.

ويشارك فى بطولة «ورد على فل وياسمين» كل من: وليد فواز، ميمى جمال، فدوى عابد، هديل حسن، سلوى محمد على، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

الناقدة ماجدة خيرالله أحمد عبدالوهاب وصبا مبارك ورد على فل وياسمين ميمى جمال

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