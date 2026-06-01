صدمة جديدة ستقلب حياة صبا مبارك في الحلقة الثالثة من "ورد على فل وياسمين"

كشفت نهاية الحلقة الثالثة عن مفاجأة صادمة، بعدما تبين أن إلهام، التي تجسد شخصيتها صبا مبارك، تعاني من مرض اللوكيميا في مرحلة متأخرة. وجاء هذا التطور ليمنح العديد من التفاصيل التي ظهرت في الحلقات السابقة معنى جديدًا، كما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول كيفية تعامل إلهام مع هذا الخبر المصيري، وتأثيره على مسار حياتها والأزمات التي تواجهها خلال الأحداث المقبلة.

وجاء هذا الكشف بعد حلقة حافلة بالتطورات الدرامية حيث شهدت الأحداث مواجهة متوترة بين إلهام وبين طليقها (وليد فواز)، قبل أن يتدخل الدكتور طارق (أحمد عبد الوهاب)، في الموقف. إلا أن تدخله أدى إلى دخوله قسم الشرطة وضياع فرصة مهمة كانت تنتظره لمقابلة أستاذه الجامعي المشرف على رسالته.

ومع تصاعد غضبه، انفجر طارق في وجه إلهام بكلمات قاسية حملت نظرة طبقية واضحة، معتبرًا أنها "هي والأشكال التي تشبهها مكانهم السجن"، في مشهد شكل نقطة تحول كبيرة في علاقتهما بعد حالة التقارب والكوميديا التي جمعت بينهما منذ بداية الأحداث. كما كشف المشهد عن الفوارق الاجتماعية والفكرية بين الشخصيتين.

وتأثرت إلهام بشدة بما سمعته من طارق، خاصة بعد أن بدأت ترى فيه شخصًا مختلفًا عن محيطها المعتاد، إلا أنها واصلت تمسكها بمواقفها ورفضت العودة إلى طليقها أو التصالح معه، رغم الضغوط والمحاولات المستمرة التي يمارسها للسيطرة على حياتها.

وبين صدمة الكلمات الجارحة، وصراعها المستمر مع طليقها، ثم المفاجأة القاسية التي حملتها نهاية الحلقة، تبدو إلهام (صبا مبارك) على موعد مع مرحلة جديدة قد تكون الأصعب في رحلتها حتى الآن، وهو ما رفع سقف الترقب للحلقات المقبلة لمعرفة كيف ستواجه مصيرها الجديد.

تدور أحداث مسلسل "ورد على فل وياسمين" في إطار درامي اجتماعي، حول قصة حب غير متوقعة تنشأ بين شخصيتين تنتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا. المسلسل من بطولة صبا مبارك، وأحمد عبد الوهاب، وفدوى عابد، ومن إخراج محمود عبد التواب، وتأليف وائل حمدي وعمرو سمير عاطف.